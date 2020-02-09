Сенсационное поражение «Ювентуса», волевая победа «Монако» и триллер в Леверкузене: события дня в европейском футболе

«Монако» с Александром Головиным в составе одержало волевую победу над аутсайдером «Амьеном» во Франции. «Байер» и дортмундская «Боруссия» забили на двоих семь мячей в Германии. А в Италии лидирующий «Ювентус» потерпел сенсационное поражение от «Вероны», несмотря на 20-й гол Криштиану Роналду в текущем сезоне Серии А.

Семь мячей на двоих и окончание серии Холанда

Пожалуй, в самом ярком противостоянии дня сошлись набравшие отличный ход в Бундеслиге «Байер» и дортмундская «Боруссия». Смотреть матч стоило хотя бы для того, чтобы понаблюдать за игрой Эрлинга Холанда. Норвежский форвард, перебравшийся в Германию из «Зальцбурга», в первых четырёх встречах за чёрно-жёлтых во всех турнирах отличился восемь раз.

В субботу нападающему забить не удалось, видимо, этого и не хватило «Боруссии», чтобы набрать очки. Впрочем, голов в этот вечер и так оказалось в достатке. На двоих команды забили восемь мячей, а ещё три были отменены из-за положений вне игры.

Дортмундцы лидировали большую часть встречи, но в концовке «Байер» перевернул ход матча. В течение двух минут Леон Бэйли сравнял счёт, а затем Ларс Бендер принёс победу леверкузенцам после подачи углового — 4:3. Таким образом, хозяева обыграли соперника впервые за 3,5 года и вышли на пятое место в турнирной таблице.

Четвёртая подряд победа «Хетафе» и дубль ветерана

А в Испании обидчик «Краснодара» «Хетафе», похоже, вознамерился провести лучший сезон в истории и впервые в карьере завоевать медали Примеры, а заодно получить путёвку в Лигу чемпионов. В субботу подопечные Пепе Бордаласа разгромили «Валенсию» и по крайней мере временно вышли на чистое третье место в турнирной таблице.

Причём первый тайм завершился без забитых мячей, но во втором хозяева отличились трижды. Дубль оформил 37-летний нападающий Хорхе Молина. Любопытно, что ветеран по-настоящему обратил на себя внимание лишь после 30. До того на его счету значилось лишь пять голов в Примере. После же он забил 50.

Что касается Дениса Черышева, то он в преддверии встречи вернулся в общую группу, восстановившись после мышечной травмы, но в заявку на игру не попал.

Добился успеха и «Атлетико», который после серии неудач опустился на шестое место. В трёх последних матчах Примеры команда набрала лишь одно очко. В игре с середняком «Гранадой» положение удалось исправить. Коллектив Диего Симеоне одержал фирменную победу с минимальным счётом благодаря голу Анхеля Корреа уже на шестой минуте. Это позволило мадридцам подняться на четвёртую строчку таблицы.

Невероятная концовка и курьёзный ляп вратаря

Одержало победу и «Монако» Александра Головина. Для монегасков она стала второй подряд в Лиге 1. Причём команда в гостях едва не потеряла очки в матче с аутсайдером «Амьеном». Хозяева вышли вперёд по ходу первого тайма после грубейшей ошибки вратаря Бенжамена Леконта, который просто подарил мяч сопернику.

Всё шло к тому, что подопечные Роберта Морено Гонсалеса вновь проиграют, но в концовке они склонили чашу весов на свою сторону. Сначала Виссам Бен Йеддер пробил голкипера после удачного выноса Леконта. Для него данный гол стал 16-м в текущем сезоне Лиги 1, и в гонке бомбардиров турнира француз с тунисскими корнями уверенно лидирует. А на третьей добавленной минуте после подачи углового точный удар нанёс вышедший на замену Ислам Слимани.

Головин на этот раз обошёлся без баллов за результативность и в целом провёл не самую яркую игру. На счету россиянина один удар в створ, 31 точная передача из 40 и два отбора с перехватом.

20-й гол Роналду и решающий пенальти после просмотра VAR

А главная сенсация игрового дня состоялась в Италии, где лидирующий «Ювентус» неожиданно уступил скромной «Вероне» — 1:2. Туринцам на этот раз оказалось недостаточно даже очередного гола Криштиану Роналду.

В середине второго тайма португалец открыл счёт и стал первым футболистом в истории клуба, который отличился в десяти матчах Серии А подряд. Для самого нападающего такая серия стала уже третьей в карьере. Помимо этого, Роналду довёл количество забитых им в текущем розыгрыше чемпионата Италии мячей до 20 и в 11-м сезоне без перерыва достиг данной отметки.

Однако хозяева не собирались сдаваться и очень быстро сравняли счёт, а в концовке «Верона» получила право на пенальти. После просмотра повтора судья не побоялся указать на одиннадцатиметровую отметку за игру рукой у Леонардо Бонуччи. Опытнейший Джампаоло Паццини свой шанс не упустил и донельзя обострил интригу в борьбе за чемпионство.

Дерби в Португалии и возрождение интриги

Наконец, в Португалии прервалась впечатляющая 16-матчевая победная серия «Бенфики». Лиссабонцы в текущем сезоне, как и «Ливерпуль», выиграли все встречи национального первенства, кроме одного. В третьем туре команда дома уступила принципиальному сопернику — «Порту» (0:2).

Во втором круге ситуация повторилась. Соперники быстро обменялись забитыми мячами, но в концовке первого тайма судья после просмотра повтора назначил пенальти, который реализовал Алекс Теллес. В довершение всех бед Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота.

В самом начале второго тайма лидер сократил отставание до минимума и всеми силами бросился на штурм ворот оппонента, но сравнять счёт всё же не сумел. «Порту» же удалось возродить интригу. Теперь отставание «драконов» от «Бенфики» составляет всего четыре очка.