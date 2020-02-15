«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере

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«Валенсия» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 24-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере
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Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:2.

За «Атлетико» забили Маркос Льоренте и Томас Парти.

«Валенсия» ответила голами Габриэла Паулисты и Жоффрея Кондогбиа. Российский хавбек Денис Черышев вышел на поле на 80-й минуте, но не отличился результативными действиями.

«Атлетико» с 40 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 38 очками — шестая.

Ранее Дмитрий Селюк высказал мнение, что «Сельта» не станет выкупать Фёдора Смолова у «Локомотива».

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