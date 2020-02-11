Селюк считает, что «Сельта» не станет выкупать Смолова у «Локомотива»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о будущем нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего за испанскую «Сельту» на правах аренды.

«Судя по первым двум матчам Смолова, его контракт летом вряд ли выкупят. Слишком большое давление, слишком большие авансы, которые ему сложно оправдать. Уверен, «Локомотив» продолжает платить Фёдору зарплату, поэтому аренда для «Сельты» не слишком накладна. Это дополнительная опция в атаке. Но без голов такой дорогой нападающий не нужен. А голами пока не пахнет», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Он отметил, что по-человечески хорошо относится к Смолову.

«Наверное, он рассчитывает хоть как-то проявить себя в «Сельте», чтобы потом вернуться в «Локо» без Юрия Сёмина. Но проблема в том, что отставка главного тренера маловероятна», — добавил агент.

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. В его активе уже два матча за испанский клуб, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее Смолов поделился фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей».