Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1

«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принёс гол Ислама Слимани, забившего на 52-й минуте с передачи Александра Головина.

Российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на 87-й минуте.

Эта победа стала для «Монако» третьей подряд после безвыигрышной серии из одной ничьей и трёх поражений.

Ранее сообщалось, что Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако».