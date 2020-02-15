Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
- @AS_Monaco
Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Монако» принёс гол Ислама Слимани, забившего на 52-й минуте с передачи Александра Головина.
Российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на 87-й минуте.
Эта победа стала для «Монако» третьей подряд после безвыигрышной серии из одной ничьей и трёх поражений.
Ранее сообщалось, что Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако».