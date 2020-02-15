Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1

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«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
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Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принёс гол Ислама Слимани, забившего на 52-й минуте с передачи Александра Головина.

Российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на 87-й минуте.

Эта победа стала для «Монако» третьей подряд после безвыигрышной серии из одной ничьей и трёх поражений.

Ранее сообщалось, что Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако».

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