Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако»

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Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин высказал мнение о частой смене тренеров в команде.
Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт — и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду. Морено — грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то своё, и голова кругом идёт», — заявил Головин в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым в Twitch.

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.

По ходу прошлого сезона «Монако» уволил Леонарду Жардима, назначил Тьерри Анри, а затем вновь вернул португальца. Уже в ходе нынешней кампании Жардим был снова отправлен в отставку, а его место занял Роберт Морено.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным добыл волевую победу над «Амьеном» в Лиге 1.

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