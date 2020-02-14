УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято по итогам расследования на предмет нарушений правил финансового фейр-плей.
Таким образом, «Манчестер Сити» не сможет выступать в еврокубках в сезонах-2020/21 и 2021/22. Клуб также оштрафован на €30 млн.
Отмечается, что клуб имеет право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола может сменить Маурицио Сарри в «Ювентусе» на посту главного тренера.