УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков

Палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю приняла решение отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в клубных турнирах, проводимых под эгидой организации, на два сезона.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято по итогам расследования на предмет нарушений правил финансового фейр-плей.

Таким образом, «Манчестер Сити» не сможет выступать в еврокубках в сезонах-2020/21 и 2021/22. Клуб также оштрафован на €30 млн.

Отмечается, что клуб имеет право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола может сменить Маурицио Сарри в «Ювентусе» на посту главного тренера.