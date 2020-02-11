СМИ: Гвардиола может сменить Сарри в «Ювентусе»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить итальянский «Ювентус».

Как сообщает The Sun, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что именно Гвардиола сможет привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

Отмечается, что в случае, если испанский специалист согласится возглавить команду, то он сможет диктовать руководству свои условия ради достижения долгожданной цели.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает в 2021 году. Под его руководством команда по два раза выиграла АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз — Кубок Англии.

Нынешний наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри работает с командой с лета 2019 года.

Ранее Гвардиола заявил, что намерен остаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон.