СМИ: Гвардиола может сменить Сарри в «Ювентусе»

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить итальянский «Ювентус».
СМИ: Гвардиола может сменить Сарри в «Ювентусе»
  • © Bruce White via www.imago-images/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что именно Гвардиола сможет привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

Отмечается, что в случае, если испанский специалист согласится возглавить команду, то он сможет диктовать руководству свои условия ради достижения долгожданной цели.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает в 2021 году. Под его руководством команда по два раза выиграла АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз — Кубок Англии.

Нынешний наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри работает с командой с лета 2019 года.

Ранее Гвардиола заявил, что намерен остаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон.

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