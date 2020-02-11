СМИ: Гвардиола может сменить Сарри в «Ювентусе»
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Как сообщает The Sun, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что именно Гвардиола сможет привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов.
Отмечается, что в случае, если испанский специалист согласится возглавить команду, то он сможет диктовать руководству свои условия ради достижения долгожданной цели.
Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает в 2021 году. Под его руководством команда по два раза выиграла АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз — Кубок Англии.
Нынешний наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри работает с командой с лета 2019 года.
Ранее Гвардиола заявил, что намерен остаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон.