Гвардиола заявил, что намерен остаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не будет руководить клубом в следующем сезоне лишь в том случае, если будет уволен.
Гвардиола заявил, что намерен остаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон
  • Reuters

«Я говорил уже много раз, если клуб меня не уволит, я останусь здесь на 100% в следующем сезоне. В тренерской карьере есть хорошие и плохие моменты, вы не выигрываете всё время. Но это то, что мы способны улучшить», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Контракт испанца с «Манчестер Сити» истекает в 2021 году. В настоящее время клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, но проигрывает «Ливерпулю» 14 очков.

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Сити» отдохнули в отеле с итальянскими моделями.

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