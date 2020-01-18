Гвардиола заявил, что намерен остаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не будет руководить клубом в следующем сезоне лишь в том случае, если будет уволен.

«Я говорил уже много раз, если клуб меня не уволит, я останусь здесь на 100% в следующем сезоне. В тренерской карьере есть хорошие и плохие моменты, вы не выигрываете всё время. Но это то, что мы способны улучшить», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Контракт испанца с «Манчестер Сити» истекает в 2021 году. В настоящее время клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, но проигрывает «Ливерпулю» 14 очков.

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Сити» отдохнули в отеле с итальянскими моделями.