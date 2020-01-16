СМИ: игроки «Манчестер Сити» отдохнули в отеле с итальянскими моделями

Игроки «Манчестер Сити» провели время в компании 22-х Instagram-моделей из Италии в фешенебельном спа-отеле в Чешире.

Как утверждает The Sun, увеселительное мероприятие действующих чемпионов Англии по футболу состоялось после победы над «Астон Виллой» в матче АПЛ. Издание также опубликовало фото девушек, в том числе развлекающихся в бассейне в одном бикини. Однако самих спортсменов на обнародованных снимках нет. Поэтому сказать однозначно, провели ли они время с итальянками, невозможно.

«Это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. Думаю, жены и девушки футболистов удивятся, когда узнают, что этих женщин пригласили, а их нет», — заявил таблоиду на правах анонимности источник в «Манчестер Сити», знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен провёл четыре гола в футбольном матче шахматистов.