В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.

«Клуб разочарован, но не удивлён такому решению УЕФА. Клуб всегда предвидел конечную необходимость поиска независимого органа и процесса беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что клуб намерен обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Клуб будет добиваться беспристрастного решения как можно скорее и поэтому в первой инстанции начнёт разбирательство в CAS при первой же возможности», — подытожили в клубе.

Ранее стало известно, что УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плей.