СМИ: Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити», если клуб не выиграет апелляцию

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть команду из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает The Telegraph, если клуб не сумеет обжаловать решение о двухлетнем отстранении от еврокубков, 49-летний специалист может рассмотреть возможность ухода из команды до ещё завершения контракта, истекающего 2021 году.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» по два раза выиграл АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз — Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ.