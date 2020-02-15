СМИ: Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити», если клуб не выиграет апелляцию
- Reuters
Как сообщает The Telegraph, если клуб не сумеет обжаловать решение о двухлетнем отстранении от еврокубков, 49-летний специалист может рассмотреть возможность ухода из команды до ещё завершения контракта, истекающего 2021 году.
Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» по два раза выиграл АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз — Кубок Англии.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ.