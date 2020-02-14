СМИ: «Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ

Короткая ссылка
Английская премьер-лига (АПЛ) может вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фейр-плей.
СМИ: «Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ
  • Reuters

Как сообщает The Independent, в АПЛ уже обсуждали потенциальные санкции для «Манчестер Сити»: снятие очков считается весьма вероятным решением, поскольку выявленные УЕФА нарушения финансового фейр-плей также являются нарушением правил лиги.

Отмечается, что клуб вряд ли будет исключён из АПЛ, но в случае, если такое решение будет принято, он вылетит во Вторую лигу — четвёртый по силе дивизион системы футбольных лиг Англии.

По итогам 25 туров нынешнего сезона «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить