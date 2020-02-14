СМИ: «Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) может вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фейр-плей.

Как сообщает The Independent, в АПЛ уже обсуждали потенциальные санкции для «Манчестер Сити»: снятие очков считается весьма вероятным решением, поскольку выявленные УЕФА нарушения финансового фейр-плей также являются нарушением правил лиги.

Отмечается, что клуб вряд ли будет исключён из АПЛ, но в случае, если такое решение будет принято, он вылетит во Вторую лигу — четвёртый по силе дивизион системы футбольных лиг Англии.

По итогам 25 туров нынешнего сезона «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым.