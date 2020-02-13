Реформа Кубка России, отмена расширения РПЛ и новый контракт с Черчесовым: что обсуждали на заседании исполкома РФС

Кубок России по футболу претерпел серьёзные изменения. Со следующего сезона в нём появится групповой этап, а команды, участвующие в еврокубках, вступят в борьбу за трофей лишь в марте. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС). В то же время предложение расширить число участников РПЛ до 18 было признано преждевременным. Также президент союза Александр Дюков рассказал о новом контракте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и раскритиковал Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе.

Финал в Екатеринбурге и групповой этап

В четверг в Москве состоялось первое в 2020 году заседание исполкома РФС. На мероприятии ожидалось рассмотрение целого ряда важных вопросов, в том числе реформа Кубка России и увеличение количества участников РПЛ. В результате собравшиеся детально обсудили лишь первую тему, которую клубы анонсировали на общем собрании Премьер-лиги ещё в начале года. Российский футбольный союз нововведения утвердил.

Впрочем, сначала был определён город, в котором пройдёт финал турнира нынешнего розыгрыша. Им стал Екатеринбург, получивший это право в борьбе с Нижним Новгородом. По словам президента союза Александра Дюкова, за столицу Урала проголосовали 14 членов исполкома, а за её конкурента — шесть. Президент «Урала» Григорий Иванов уже успел порадоваться возможности принять решающий матч, тем более что команда продолжает выступление в розыгрыше, и поздравил всех болельщиков.

Что касается реформы Кубка, то она получилась достаточно объёмной. Впервые в истории турнира в нём появится групповой этап. 30 команд разделят на десять групп, по три коллектива в каждой, причём в каждой группе будет представлено по одной команде из первых трёх дивизионов национального чемпионата.

«Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Возможность провести два матча с командами ФНЛ и РПЛ очень важна для региональных клубов. Плюс клубы РПЛ, которые не играют в Европе, проводят мало матчей в течение сезона. С реформой Кубка у этих клубов увеличится количество встреч на две. Это уже шаг вперёд», — отметил Дюков.

А вот команды, выступающие на международной арене, как и ожидалось, теперь будут начинать борьбу за престижный трофей со стадии 1/8 финала в марте, что, по задумке организаторов, должно облегчить им жизнь осенью.

«К тому же мы сможем играть в дни проведения матчей еврокубков. Это важное решение. Должна повыситься коммерческая привлекательность турнира, мы сохраняем пять-шесть топ-клубов РПЛ. Они будут начинать с 1/8 финала, а не осенью. Вы знаете отношение таких команд к осенним поединкам кубка. Поэтому это тоже плюс», — добавил Дюков.

К слову, одним из тех, кто проголосовал за реформу, стал президент «Спартака» Леонид Федун. Он сказал, что изначально поддерживал предложенные изменения, и подчеркнул, что они могут «всё исправить».

Порадовался нововведениям и главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, который в последние сезоны жаловался на чрезмерную загруженность подопечных осенью.

«У команд, которые выступают в Европе, всегда больше матчей. А благодаря реформе будет создан хотя бы какой-то режим для подготовки к еврокубкам. Это решение разумное. Лично я выступал за изменения», — отметил тренер.

«В долгосрочной перспективе 18 клубов — это нормально»

Реформа Кубка России, конечно, вызвала определённый интерес у болельщиков, но исполком мог бы действительно войти в историю, если бы на нём было утверждено расширение РПЛ до 18 команд. Данное предложение клубы Премьер-лиги практически единогласно поддержали в январе, однако в РФС оно не получило отклика, поэтому в четверг в Доме футбола её даже не обсуждали. Президент союза отметил, что пока к игре в элите готовы далеко не все команды.

«В долгосрочной перспективе 18 клубов — это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24—25 команд, которые могли бы играть в РПЛ. Мы видим клубы с новыми аренами, но одного стадиона недостаточно. Нужна команда менеджеров, которые смогут работать со спонсорами, зрителями, чтобы создать конкурентоспособную команду. Плюс нужны деньги — сотни миллионов рублей, хоть и не миллиарды. Не у всех есть такие деньги. Слышал мнение: давайте перейдём, а дальше разберёмся. Решение перейти на систему «осень — весна» принималось так же, но мы не получили развития инфраструктуры, которого ждали. Необходимо подготовить клубы», — объяснил Дюков.

Зато третью по силе лигу страны ПФЛ ждут серьёзные перемены. В ближайшее время прекратит существование зона «Восток», в которой в последних сезонах выступали всего шесть команд. По словам руководителя РФС, решение направлено в первую очередь на защиту интересов коллективов с Дальнего Востока и из Сибири.

«Мы детально просчитывали все последствия, затраты, подходы к распределению, расходы, источники финансирования. Важно было определиться с состоянием ПФЛ. Мы не будем останавливаться на четырёх зонах, мы выбрали вектор развития лиги. По нему будем стараться помогать созданию новых клубов, в том числе на Дальнем Востоке и в Сибири. Хотим начинать процедуру лицензирования раньше и заканчивать до апреля, а не в мае, чтобы хорошо подготовиться к новому сезону ПФЛ», — заявил Дюков.

Шутка Тарасова и будущее Кокорина

Обсуждались на исполкоме и другие актуальные для российского футбола темы. В частности, президент РФС высказался о неудачной шутке о коронавирусе полузащитника Дмитрия Тарасове, который в настоящий момент находится на просмотре в «Рубине». Ранее высказыванием спортсмена заинтересовалась организация «Футбол против расизма» (FARE).

«Шутка Тарасова получилась неудачной. РФС осуждает этот поступок. Что касается нашего обращения в комитет по этике, то решение будет принято, мы сообщим о нём. С другой стороны, игрок объяснил свой поступок. Мы просим время, чтобы проанализировать и оценить все данные. Решение примем сегодня-завтра», — прояснил ситуацию Дюков.

Не мог бывший председатель совета директоров «Зенита» не прокомментировать и происходящее с нападающим петербуржской команды Александром Кокориным. Судя по последним новостям, форвард всё же перейдёт на правах аренды в «Сочи».

«Он был связан? Применялись пытки? Но хватит шутить, я не знаю, как и кто с ним говорил. Был ли он расслаблен, стояла ли там лампа, направленная в глаза, связанные родственники. РФС хотелось бы, чтобы он играл. Я не вижу ситуации, при которой футболист не мог получать практику и зарабатывать шанс вызова в сборную России», — отметил Дюков.

Спросили президента и о ситуации с солидарными выплатами за трансфер в «Монако» полузащитника сборной России Александра Головина, которые должны были получить воспитавшие его школы. Дюков посетовал, что сами ДЮСШ зачастую плохо знают свои права.

«Это хороший урок. Школы действительно плохо знают систему солидарности, мы будем решать эту проблему. Отделу паспортизации будет поручено информировать школы о трансферах, которые случились с их игроками. Необходимо сделать методичку для школ, вывесить её на сайте. Будем использовать различные площадки, конференции, чтобы рассказывать об этом», — заявил функционер.

Наконец, Дюков пообещал, что в ближайшее время РФС продлит контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым до конца 2022 года с возможностью пролонгации.