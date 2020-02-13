Дюков о возможном расширении РПЛ: надо подготовить клубы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что на заседании исполкома организации не рассматривался вопрос возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Лига за увеличение количества матчей, но представители клубов говорят, что наших клубов, способных потянуть такой формат, нет. Зато есть белорусские, армянские и так далее, но их менеджеры против. У них была команда не поддерживать эту идею. В долгосрочной перспективе 18 клубов — это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24—25 клубов, которые могли бы это потянуть, играть в РПЛ», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Он отметил, что наличия у клубов новых арен недостаточно, нужна команда менеджеров, которые смогут работать со спонсорами, зрителями, чтобы создать конкурентоспособную команду.

«Плюс нужны деньги, сотни миллионов рублей нужны, хоть это и не миллиарды. И не у всех есть такие деньги. Слышал мнения: давайте перейдём, а дальше разберёмся. Решение перейти на осень-весну принималось так же, мы не получили развития инфраструктуры, которого ждали. Надо подготовить клубы», — добавил глава РФС.

Вопрос расширения РПЛ, за которое на общем собрании лиги выступило большинство клубов, не был включён в повестку заседания исполкома РФС.

Ранее Дюков рассказал о предстоящей реформе Кубка России по футболу.