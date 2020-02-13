Дюков рассказал о предстоящей реформе Кубка России по футболу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал подробности предстоящей реформы Кубка России по футболу.

«В рамках турнира будет проведён групповой этап, будет 10 групп по три команды, в каждой группе будет по клубу из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды ПФЛ обе встречи проведут дома», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он также отметил, что клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала.

«Таким образом мы пытаемся решить несколько задач. Прежде всего — популяризация регионов, где играют клубы ПФЛ. Вторая задача заключается в том, что не участвующие в еврокубках команды получат возможность провести больше игр. Плюс нам разрешают играть в дни матчей Лиги чемпионов, и это важно, потому что позволяет сохранить дни для других окон», — добавил президент РФС.

Вышеуказанные изменения вступят в силу с сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург был выбран местом проведения финала Кубка России в сезоне-2019/20.