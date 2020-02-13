Дюков рассказал о предстоящей реформе Кубка России по футболу

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал подробности предстоящей реформы Кубка России по футболу.
Дюков рассказал о предстоящей реформе Кубка России по футболу
  • РИА Новости

«В рамках турнира будет проведён групповой этап, будет 10 групп по три команды, в каждой группе будет по клубу из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды ПФЛ обе встречи проведут дома», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он также отметил, что клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала.

«Таким образом мы пытаемся решить несколько задач. Прежде всего — популяризация регионов, где играют клубы ПФЛ. Вторая задача заключается в том, что не участвующие в еврокубках команды получат возможность провести больше игр. Плюс нам разрешают играть в дни матчей Лиги чемпионов, и это важно, потому что позволяет сохранить дни для других окон», — добавил президент РФС.

Вышеуказанные изменения вступят в силу с сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург был выбран местом проведения финала Кубка России в сезоне-2019/20.

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