«Бёрнли» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»

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«Бёрнли» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Бёрнли» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»
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Встреча, прошедшая в Бёрнли на стадионе «Сэнт-Мэри», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Бёрнли» забил уже на 2-й минуте. Гол в активе Эшли Вествуда. «Саутгемптон» ответил голом Дэнни Ингса, отличившегося на 18-й минуте. Победу «Бёрнли» принёс гол Матея Выдры, поразившего ворота хозяев поля на 60-й минуте.

Такой результат позволил «Бёрнли» набрать 34 очка и подняться на десятое место, опередив лондонский «Арсенал». «Саутгемптон» с 31 очком — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче АПЛ.

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