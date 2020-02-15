«Барселона» прервала победную серию «Хетафе» в Примере

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче 24-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу Барселоне принесли голы Антуана Гризманна, забившего на 33-й минуте с передачи Лионеля Мессии, и Серхи Роберто, отличившегося на 39-й минуте.

«Хетафе» ответил голом Родригеса Анхеля на 66-й минуте.

«Барселона» осталась на втором месте в турнирной таблице Примеры, набрав 52 очка. «Хетафе» с 42 очками — третий.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере.