ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в Лиге 1, отыгравшись с 0:3

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Амьеном» в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Амьене, завершилась со счётом 4:4.

Хозяева поля забили уже пятой минуте. Отличился Серу Гирасси. На 29-й минуте преимущество «Амьена» удвоил Гаэль Какута. Фуссейни Диабате на 40-й минуте довёл счёт до разгромного.

ПСЖ ответил голами Андером Эрреры на 45-й минуте. Танги Куасси оформил дубль, отличившись на 60-й и 65-й минутах. На 74-й минуте Мауро Икарди вывел парижский клуб вперёд.

Амьен ушёл от поражения благодаря голу Гирасси в компенсированное время, который тем самым оформил дубль.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 62 очка. «Амьен» с 21 очком — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1.