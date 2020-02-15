«Стал по-другому смотреть на жизнь»: Арустамян о возвращении Мамаева, работе Тедеско и перспективах Смолова в Европе

Павел Мамаев способен стать ведущим футболистом «Ростова». Об этом в интервью RT во время Кубка Париматч Премьер в Катаре заявил известный комментатор Нобель Арустамян. По его словам, полузащитник после пребывания в тюрьме «превратился в другого человека». Также комментатор высказался о работе в «Спартаке» Доменико Тедеско, о будущем Фёдора Смолова в «Сельте» и об интересе представителей АПЛ к Фёдору Чалову.

«Матчи в межсезонье не решают ничего»

— «Спартак» во второй раз выиграл Кубок Париматч Премьер. На ваш взгляд, стоит ли болельщикам всерьёз относиться к этому турниру?

— Они давно научены горьким опытом, что матчи в межсезонье не решают ничего. В прошлом году «Спартак» тоже выиграл турнир в Катаре, а можно вспомнить ещё победу на Copa del Sol. Всё это не влияет на выступление команды по ходу сезона. Так что результат я бы не брал в расчёт, но определённые выводы по работе тренера можно делать.

— Если говорить об игре «Спартака», есть ли у болельщиков повод для оптимизма?

— Доменико Тедеско пытается построить свою игру, в которой очень важен прессинг, требуется быстро накрывать соперников. Не случайно немец весь турнир кричал с бровки: «Push, push» (Давите. — RT), просил отбирать мячи на чужой половине поля и реализовывать контратаки. В этом идея немца, и он пытается перестраивать команду. Очевидно, что он очень ценит и схему с тремя центральным защитниками. Можно быть уверенным: наставник не отойдёт от этих игровых принципов.

— Во второй игре за красно-белых, пусть и неофициальной, дебютным мячом отметился Александр Соболев. Это тот игрок, который сейчас необходим коллективу?

— Думаю, он нужен «Спартаку», ведь красно-белые остались без ярко выраженного девятого номера. При всём уважении, ни Джордан Ларссон, ни Андре Шюррле такими футболистами не являются. Они форварды несколько другой формации. Эсекьель Понсе тоже действует иначе. Соболев же — человек, который может продавить защитников, замкнуть прострел с фланга. Такой нападающий нужен был «Спартаку». Другое дело, заиграет ли он на новом месте.

— Вопреки слухам, «Ростов» не только не потерял ни одного лидера, но продлил с некоторыми из них контракты. Новое пятилетнее соглашение подписал и Валерий Карпин. Можно ли именно жёлто-синих назвать главными претендентами на серебро?

— Учитывая то, какой футбол показывает команда, «Ростов» был претендентом и ранее. Очевидно, что в клубе очень грамотное руководство и вся система выстроена чётко. Сейчас у южан есть активы в лице футболистов достаточно высокого уровня. Речь о Матиасе Норманне, Элдоре Шомуродове, которые уже сейчас стоят немало. Но у «Ростова» есть отличная возможность попасть в Лигу чемпионов и заработать большие деньги. Так что ситуация у него беспроигрышная. Он либо пробивается в главный еврокубок и получает €20 млн, либо летом продаёт своих лидеров. Считаю, у коллектива отличный шанс попасть в тройку.

— В прошлом сезоне «Ростов» тоже здорово провёл первую часть, но весной растерял много очков и занял лишь девятое место. Ситуация может повториться?

— Конечно, никаких гарантий в футболе давать нельзя. Мне кажется, Валерий Карпин — тот человек, который учится на своих ошибках, развивается и не стоит на месте. В прошлом сезоне он пробовал внедрить схему с тремя центральными защитниками — не получилось. В этом сделал ставку на другую тактическую расстановку. К тому же уровень футболистов «Ростова» явно повысился. Пришёл тот же Павел Мамаев. Команда стала надёжнее действовать в обороне. Поэтому не думаю, что прошлогодний сценарий повторится.

— Мамаев способен стать лидером «Ростова»?

— Думаю, ему по силам стать ведущим футболистом команды. Он попал в правильную среду. Насколько знаю, к Павлу очень хорошо относятся в коллективе, у него хорошие отношения с Карпиным. Мамаев может вернуться на былой уровень, при этом его характер сильно поменялся после пребывания в тюрьме, он стал другим человеком. Да, ему 31 год, но это не критичный возраст. Отличный пример — Роман Ерёменко, который вернулся после двухлетней дисквалификации. Сейчас он лучший игрок «Ростова».

— В каком-то смысле всем известные события сделали Мамаева сильнее?

— Понятно, что такое не пойдёт на пользу никому, но Павел наверняка стал по-другому смотреть на жизнь и на время, отпущенное ему в футболе. Теперь он будет относиться к нему бережнее. Наверное, это может ему помочь.

«Возможно, Смолов не нашёл контакт с Сёминым»

— У «Локомотива» уже осенью наблюдались кадровые проблемы. После ухода Фёдора Смолова в обойме остался лишь один нападающий — Эдер. Не кажется ли вам, что без усиления железнодорожники могут претендовать максимум на четвёртое место?

— Конечно, нет. По составу «Локомотив» — одна из сильнейших команд чемпионата, учитывая уровень исполнителей во всех линиях. Даже без Смолова ростер железнодорожников смотрится очень крепко, плюс должен вернуться Джефферсон Фарфан.

— Но при этом у них не слишком длинная скамейка...

— Это факт. Но, думаю, «Локо» имеет такие же шансы на второе место, как «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».

— Но уже осенью имеющейся обоймы Сёмину ощутимо не хватало...

— Во-первых, весной у команды будет меньше встреч. Во-вторых, думаю, одного нападающего клуб купит. Сейчас все так печалятся об уходе Смолова, будто он забивал по два мяча в каждом матче. На деле он так и не стал лидером «Локомотива», не раскрылся в команде. Вот если бы был продан Алексей Миранчук, согласился бы, что красно-зелёных ждут проблемы. А Смолов для них — не системообразующий футболист.

— Говорят, у него не сложились отношения с Сёминым...

— Может быть. Это вполне реально. Если такие разговоры возникают, значит они имеют под собой почву. Возможно, не был найден контакт с тренером. Человеческие взаимоотношения очень важны. Вероятно, они не сложились.

— Верите, что Смолов заиграет в Испании? Всё же ему уже почти 30 лет — позднее время для адаптации в Европе.

— Фёдор — современный парень, который знает иностранные языки. Мне кажется, он достаточно быстро сумеет там адаптироваться. Однако есть вопросы и к его возрасту, и к физической форме, и к короткому сроку пребывания в «Сельте». Но всё же он всего лишь ушёл в аренду.

— Если у Смолова всё получится в Испании, есть вероятность, что он решит продолжить карьеру в Примере?

— Да, это может вылиться в полноценный трансфер. Не пойдёт — вернётся в «Локомотив». Его контракт с клубом действует ещё два года.

— «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице с отрывом, но при этом не показывает какого-то фантастического футбола. Не кажется ли вам, что это многое говорит об уровне РПЛ, учитывая последнее место команды в не самой сильной группе Лиги чемпионов?

— К сожалению, уровень РПЛ падает. Конкуренция возрастает, но это связано с тем, что ведущие команды стали слабее. За последние пять-шесть лет из Премьер-лиги уехало много топовых легионеров, и это сказалось.

— Провал российских коллективов в еврокубках свидетельствует об этой неприятной тенденции?

— Думаю, да. У каждого клуба свои проблемы. Но когда из четырёх команд, добравшихся до группового этапа еврокубков, в плей-офф не пробивается ни одна, становится грустно и горько. Это повод задуматься.

— Частным случаем нынешний провал назвать нельзя?

— К этому всё шло. С каждым годом в еврокубковую весну пробивалось всё меньше российских участников. В плей-офф Лиги чемпионов нас вообще не было давно. На групповой стадии отечественные коллективы даже не могут занять третье место. Из Лиги Европы тоже регулярно вылетаем.

— Одной из главных тем зимы в российском футболе стала ситуация вокруг Александра Кокорина. С учётом того, что главный тренер Сергей Семак встал на его сторону, не приведёт ли это к разладу в «Зените»?

— Руководство клуба постарается нормализовать обстановку. Как они это сделают, пока не представляю, но это не публичный процесс, а закрытый. Тем не менее ситуация сложилась нервозная и ненормальная.

«Чаловым достаточно активно интересуются в АПЛ»

— ЦСКА вновь усилился молодёжью. Не кажется ли вам, что армейцам следовало приобрести более опытных футболистов, чтобы стать стабильнее?

— Кажется, но у клуба просто нет такой возможности. Для этого нужны деньги, причём большие, а ЦСКА на данном этапе своего развития не обладает десятками миллионов евро для таких трансферов.

— Но за Николу Влашича заплатили €16 млн...

— Это очень сложная сделка, которая готовилась полгода. И данную сумму разбили на несколько лет. А сейчас у армейцев просто нет в кассе десяти миллионов.

— Сейчас снова начали появляться слухи об интересе к Фёдору Чалову со стороны «Кристал Пэлас». Считаете, они имеют под собой основания?

— Чалов — действующий лучший бомбардир РПЛ. К тому же его агент активно работает в Англии. Эта работа приносит свои плоды. В АПЛ им интересуются достаточно активно. Другой вопрос, сумеют ли английские клубы договориться с ЦСКА и самим футболистом.

— А как относитесь к разговорам о «Челси»?

— Применительно к этому клубу всегда должно быть понимание, что у него российский владелец Роман Абрамович, который следит за РПЛ. Во-вторых, в «Челси» сейчас много молодёжи, а Чалов тоже молодой футболист, и он способен прогрессировать. Но понятно, что здесь и сейчас Фёдор не является усилением для «Челси».

— Не кажется ли вам, что данные слухи только отвлекают самого Фёдора? В нынешнем сезоне он не демонстрирует своих лучших качеств...

— Любой футболист, выступающий на высоком уровне, должен быть готов к подобным разговорам. Это часть профессии. Он не может жить в вакууме, так как следит за новостями, заходит в интернет, в соцсети. Нормально, когда о тебе говорят, это не должно отвлекать. Если тебе это мешает, выбирай другую работу.

— Евгений Гинер в вашей программе «Инсайдеры» заявил, что летом Чалову было рано уезжать в Англию. Согласны?

— Близко не знаком с Фёдором и не знаю, насколько хорошо он знает иностранные языки, но знаю, что он хочет попробовать свои силы в Европе. В какой клуб он должен перейти — вопрос к самому Чалову и ЦСКА. Но, насколько мне известно, между клубом и футболистом отличные отношения, и, если Фёдора не отпустили в «Кристал Пэлас», значит, это решение было согласовано с игроком и он сам на него согласился.

— Но ЦСКА необходимо вписываться в финансовый фейр-плэй.

— У клуба нет с ним проблем, у армейцев достаточно хорошие финансовые показатели. Они ведь почти не тратят, плюс намного меньше стали зарплаты у футболистов.

— Кто помимо Чалова и Миранчука может уехать в Европу из россиян в ближайшее время?

— Если мы говорим о более-менее больших командах, то это, безусловно, игроки «Краснодара». За Матвеем Сафоновым и Магомедом-Шапи Сулеймановым следят внимательно, тем более они регулярно играют в еврокубках, находятся на виду. Это факт.

«Если у Черчесова появится желание вернуть Акинфеева, предстоит найти нужные доводы»

— Вы дружите с Игорем Акинфеевым. Имеют ли под собой основания слухи о том, что он может вернуться в сборную на время чемпионата Европы?

— Здесь очень важен разговор Игоря со Станиславом Черчесовым. Мне кажется, голкипер достаточно чётко всё объяснил. Сказал, что заканчивает карьеру в сборной из-за проблем с коленом. Он дважды рвал крестообразные связки и должен очень бережно относиться к здоровью. Регулярно ездит проверять сустав в Германию.

— Следовательно, расставание с национальной командой стало вынужденным?

— Необходимостью, чтобы продлить карьеру на три-четыре года. Он хочет играть за ЦСКА, и дай бог ему здоровья выходить на поле до сорока лет. Пока ситуация не менялась. Акинфеев — человек слова.

— Черчесов разговаривал с ним по этому поводу?

— Не контролирую телефон Станислава Саламовича, но он же сам говорил, что такой беседы пока не было. Поэтому тут скорее вопрос к тренеру. Ведь когда он захотел вернуть в сборную Сергея Игнашевича в преддверии чемпионата мира, он нашёл способ его убедить.

— С Акинфеевым такое возможно?

— Если у него появится желание вернуть вратаря, то предстоит найти нужные доводы. Но здесь вопрос в том, насколько Игорь необходим Черчесову. Если он понадобится, то наставник должен принять решение и действовать.

— Но для Акинфеева этот чемпионат Европы может стать пятым в карьере. Чем не мотивация?

— На данный момент Игорь закончил выступления в сборной. Он тот человек, который по ходу своей карьеры был максимально последователен. Пока этот разговор неактуален. Сейчас Черчесову стоит определиться с тем, кого он хочет видеть в сборной на Евро, в том числе на вратарской позиции.