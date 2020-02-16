Дубль Сона Хын Мина помог «Тоттенхэму» победить «Астон Виллу» в АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Астон Вилла» вышла вперёд уже на 9-й минуте после автогола Тоби Алдервейрелда. На 27-й минуте бельгийский защитник восстановил паритет, забив с передачи Эрика Дайера. В компенсированное к первому тайму время «Тоттенхэм» повёл в счёте после гола Сона Хын Мина. «Астон Вилла» на 53-й минуте сравняла счёт благодаря голу Бьорна Энгельса, забившего с паса Джека Грилиша. Победу «Тоттенхэму» принёс второй гол Хын Мина, также отличившегося в компенсированное время.

Команда Жозе Моуриньо набрала 40 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 25 очками — 17-я.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ.