«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Ливерпулю» принёс гол Садио Мане, забившего на 74-й минуте с передачи Джордана Хендерсона.

Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала 17-й подряд.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Норвич» с 18 очками занимает последнее, 20-е место.

Ранее сообщалось, что «Бернли» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Саутгемптон».