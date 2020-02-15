«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ

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«Ливерпуль» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
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Встреча, прошедшая в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Ливерпулю» принёс гол Садио Мане, забившего на 74-й минуте с передачи Джордана Хендерсона.

Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала 17-й подряд.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Норвич» с 18 очками занимает последнее, 20-е место.

Ранее сообщалось, что «Бернли» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Саутгемптон».

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