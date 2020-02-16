«Бавария» победила «Кёльн» и вернулась на первое место в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» обыграла «Кёльн» в матче 22-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» победила «Кёльн» и вернулась на первое место в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Кёльне, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Баварии» принесли голы Роберта Левандовски, Кингсли Комана и Сержа Гнабри, оформившего дубль.

«Кёльн» ответил голом Марка Ута.

«Бавария» набрала 46 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив «Лейпциг», в активе которого 45 очков. «Кёльн» с 23 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что голы Холанда и Санчо помогли «Боруссии» разгромить «Айнтрахт» в Бундеслиге.

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