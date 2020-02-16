«Ювентус» без Роналду победил «Брешию» в Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу на «Брешией» в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Альянц Стэдиуме» в Турине, завершилась со счётом 2:0.

«Брешия» осталась вдесятером уже на 37-й минуте. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Флориан Ай.

Победу «Ювентусу» принесли голы Пауло Дибалы, забившего на 38-й минуте, и Хуана Куадрадо, отличившегося на 75-й минуте.

Криштиану Роналду не попал в заявку на матч.

«Ювентус» набрал 57 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, опередив миланский «Интер», у которого 54 очка и матч в запасе. «Брешия» с 16 очками — 19-я.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» принёс «Аталанте» победу над «Ромой» в матче Серии А.