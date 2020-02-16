Бывший игрок «Спартака» принёс «Аталанте» победу над «Ромой» в чемпионате Италии
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Победа хозяев получилась волевой: на гол капитана гостей Эдина Джеко на 45-й минуте в начале второго тайма ответили Хосе Луис Паломино и бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич.
В турнирной таблице «Аталанта» упрочила своё преимущество над «Ромой»: бергамцы занимают четвёртую строчку с 45 очками, римляне остались на пятой позиции с 39-ю баллами.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» созвал футболистов на экстренное собрание.