Бывший игрок «Спартака» принёс «Аталанте» победу над «Ромой» в чемпионате Италии

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«Аталанта» обыграла в Бергамо «Рому» в 24-м туре чемпионата Италии по футболу (2:1).
Бывший игрок «Спартака» принёс «Аталанте» победу над «Ромой» в чемпионате Италии
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Победа хозяев получилась волевой: на гол капитана гостей Эдина Джеко на 45-й минуте в начале второго тайма ответили Хосе Луис Паломино и бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич.

В турнирной таблице «Аталанта» упрочила своё преимущество над «Ромой»: бергамцы занимают четвёртую строчку с 45 очками, римляне остались на пятой позиции с 39-ю баллами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» созвал футболистов на экстренное собрание.

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