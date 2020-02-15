СМИ: «Манчестер Сити» созвал футболистов на экстренное собрание

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Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» созвало своих игроков на экстренное собрание в связи с двухлетним отстранением команды от участия в еврокубках.
СМИ: «Манчестер Сити» созвал футболистов на экстренное собрание
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, в течение часа после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) футболистам были разосланы текстовые сообщения с просьбой прийти на собрание с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано.

Отмечается, что на встрече Сориано проинформировал игроков о планах клуба после отстранения от еврокубков.

14 февраля стало известно, что УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити», если клуб не выиграет апелляцию.

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