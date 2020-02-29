«Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в АПЛ

«Уотфорд» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Уотфорду» принесли голы Исмаила Сарра, забившего на 54-й и 60-й минутах, а также Троя Дини, отличившегося на 72-й минуте.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ, которая составила 44 матча. Рекорд лиги принадлежит лондонскому «Арсеналу», не проигрывавшему в 2003—2004 годах на протяжении 49 матчей.

«Ливерпуль» с 79 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» благодаря победе набрал 27 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 17-е место.

Ранее сообщалось, что «Челси» ушёл от проигрыша «Борнмуту» благодаря голу на 85-й минуте.