«Челси» ушёл от проигрыша «Борнмуту» благодаря голу на 85-й минуте

Лондонский «Челси» и «Борнмут» сыграли вничью в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Виталити Стэдиум» в Борнмуте, завершилась со счётом 2:2.

«Челси» открыл счёт на 33-й минуте благодаря голу Маркоса Алонсо. «Борнмут» ответил мячом Хефферсона Лермы на 54-й минуте, а уже на 57-й минуте команду вывел вперёд гол Джошуа Кинга. «Челси» ушёл от поражения благодаря голу Алонсо, во второй раз отличившегося на 85-й минуте.

«Челси» с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 27 очками — на 16-й строчке.

В других матчах игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1), «Ньюкасл Юнайтед» и «Бернли» сыграли вничью (0:0), «Вест Хэм Юнайтед» победил «Саутгемптон» (3:1).

Ранее сообщалось, что сезон АПЛ может быть прерван и признан недействительным из-за вспышки коронавируса.