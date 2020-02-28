СМИ: Сезон АПЛ может быть прерван и признан недействительным из-за вспышки коронавируса

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Текущий сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть приостановлен или прерван в связи со вспышкой коронавируса в Европе.
СМИ: Сезон АПЛ может быть прерван и признан недействительным из-за вспышки коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, правительство Великобритании может отдать распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в стране на более чем два месяца из-за распространения коронавируса в европейских странах.

В случае остановки сезона в АПЛ, скорее всего, состоялись бы переговоры, чтобы решить, будут ли прежние результаты приостановлены, оставлены в силе или весь чемпионат будет признан недействительным.

В случае последнего варианта текущий лидер сезона «Ливерпуль», опережающий конкурентов на 22 очка за 11 туров до финиша, может не получить чемпионский титул. Мерсисайдцы не становились чемпионами Англии с 1989 года.

Ранее АПЛ объявила о создании Зала славы.

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