АПЛ объявила о создании Зала славы

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Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о создании Зала славы.
АПЛ объявила о создании Зала славы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, введением в Зал славы будут удостаивать футболистов, особо проявивших себя в турнире начиная с 1992 года, когда была создана АПЛ. Только футболисты, которые уже завершили профессиональную карьеру, будут иметь право на попадание в Зал славы, при этом будут учитываться только их выступления в лиге.

Отмечается, что имена первых двух членов Зала славы будут объявлены 19 марта.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ.

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