«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

Короткая ссылка
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1.
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
  • @AS_Monaco
  • Twitter

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.

За «Монако» забил Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти на 31-й минуте.

«Реймс» ответил голом Хассана Камара на 58-й минуте.

Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

«Монако» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» с 38 очками — седьмое.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон» в Лиге 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить