«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
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Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
За «Монако» забил Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти на 31-й минуте.
«Реймс» ответил голом Хассана Камара на 58-й минуте.
Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.
«Монако» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» с 38 очками — седьмое.
Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон» в Лиге 1.