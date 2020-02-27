Холодный душ в Мадриде и сенсация в Лионе: как «Реал» и «Ювентус» проиграли первые матчи 1/8 финала ЛЧ

«Реал» и «Ювентус» потерпели неожиданные поражения в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы дома обыгрывали «Манчестер Сити» с минимальным счётом, но дважды пропустили в концовке и остались без получившего красную карточку капитана Серхио Рамоса. А туринцы так и не сумели ответить на гол полузащитника «Лиона» Луки Тусара и ни разу не пробили в створ чужих ворот.

Десятая победа Гвардиолы над «Реалом» и провальный матч Рамоса

«Реал» против Хосепа Гвардиолы. Эта вывеска просто не может не волновать любителей футбола. Будучи главным тренером «Барселоны», Пеп неоднократно огорчал королевский клуб, но после отъезда из Испании практически с ним не пересекался.

Исключением стал полуфинал Лиги чемпионов-2013/14, в котором его «Бавария» была безжалостно разбита мадридцами во главе с Криштиану Роналду.

И вот спустя шесть лет Гвардиола наконец получил возможность поквитаться за то поражение. Вдобавок гости из «Манчестер Сити» были дополнительно мотивированы жёстким решением УЕФА отстранить клуб от участия в еврокубках на два года.

Также Пеп сумел удивить Зинедина Зидана, оставив на скамейке двух лидеров атаки Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга. Зато на острие вышел Габриэл Жезус. В итоге все решения испанца сработали.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Обе команды не собирались рисковать и лишь изредка обменивались острыми атаками. Опасные моменты тоже возникали нечасто, но Тибо Курта и Эдерсон всё же совершили по впечатляющему сейву.

Вторую половину встречи «горожане» начали активнее и вновь заставили потрудиться бельгийца. Если бы не пара сейвов в его исполнении, хозяева могли бы пропустить.

Но «Манчестер Сити» свои моменты не реализовал, а «Реал» чуть позже поймал соперника на ошибке и открыл счёт. Винисиус выполнил блестящую передачу на Иско, которому оставалось лишь не промахнуться мимо створа.

Забив, подопечные Зидана сели в оборону, и создавалось впечатление, что они спокойно доведут дело до победы. Соперник владел мячом, но плёл бессмысленные комбинации вдали от ворот, не в силах проникнуть в штрафную.

Однако в концовке всё перевернулось с ног на голову. Началось всё с великолепного кросса в штрафную и точного удара головой в исполнении Жезуса, причём бразилец переиграл в воздухе самого Серхио Рамоса. Капитан «Реала» пытался сигнализировать судье о толчке в спину, но рефери, выслушав подсказку видеопомощников, указал на центр.

А спустя всего пять минут сыграла замена Гвардиолы. Вышедший со скамейки свежий Стерлинг на рывке легко ушёл от медлительного Даниэля Карвахаля и вынудил того нарушить правила в подкате. Арбитр без промедления назначил пенальти. К точке подошёл Де Брёйне и спокойно переиграл своего соотечественника Куртуа.

Наконец, в концовке Рамос окончательно закрепился в статусе главного антигероя встречи, сбив возле штрафной Жезуса и получив прямую красную карточку. После такого остался без особого внимания даже тот факт, что защитник в этой игре стал рекордсменом ЛЧ по количеству сыгранных матчей — 124. Испанец побил рекорд Джанлуиджи Буффона.

Так «Реал» потерпел поражение в поединке, в котором победа, казалось, шла ему в руки, и впервые за 11 лет проиграл команде из Англии на «Сантьяго Бернабеу». Теперь коллективу Зидана предстоит на выезде минимум дважды забивать «Манчестер Сити» и без Рамоса в составе надеяться на неудачные действия атакующих игроков «горожан».

Гвардиола же стал первым тренером, который одержал десять побед над «королевским клубом» в XXI веке. Испанец обошёл бывшего наставника «Барселоны» Эрнесто Вальверде и нынешнего рулевого «Атлетико» Диего Симеоне, в активе которых по девять побед над «Реалом».

Историческое достижение «Лиона» и незаметный Роналду

В параллельном матче встретились соперники российских клубов по групповой стадии Лиги чемпионов, «Лион» и «Ювентус», и этот поединок завершился довольно неожиданной победой французской команды.

Хозяева с первых минут действовали вторым номером, но грамотно оборонялись и опасно контратаковали. У туринцев же не получалось практически ничего. За 90 минут гости так и не сумели пробить в створ ворот соперника.

Правда, в самой концовке Пауло Дибале удалось отличиться красивым ударом в ближнюю девятку, но судья отменил гол из-за небольшого офсайда. А незадолго до этого Криштиану Роналду пытался заработать пенальти, упав после столкновения с защитником, однако рефери на «точку» указывать не стал. К слову, больше ничем португалец не запомнился — на его счету лишь пара неточных ударов.

«Лион» же забил единственный мяч в середине первого тайма. Уссем Ауа легко ушёл от защитника по флангу, ворвался в штрафную и от лицевой прострелил точно на ногу Луке Тусару. Гости в этот момент играли в меньшинстве, так как разбившему голову Матейсу Де Лигту оказывали помощь за бровкой. Возможно, помощи высокого голландца и не хватило «Ювентусу» в эпизоде с пропущенным мячом.

Хозяева же в первом тайме вполне могли отличиться ещё. Например, тот же Ауа головой пробил в перекладину. В результате коллектив Руди Гарсии довольствовался одним голом и одержал первую победу в плей-офф ЛЧ за восемь лет, а также впервые в истории обыграл «Ювентус».