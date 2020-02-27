«Манчестер Сити» обыграл« Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом».

Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У «Манчестер Сити» забивали Габриэль Жезус и Кевин де Брюйне. Единственный гол хозяев на счету Иско.

На 86-й минуте с поля был удалён капитан мадридцев Серхио Рамос.

Ответная встреча между этими командами пройдёт 17 марта.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Арсенала» Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках.