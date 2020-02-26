Экс-тренер «Арсенала» Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который на данный момент работает руководителем отдела Междунардной федерации футбола (ФИФА) предложил отменить правило выездного гола в еврокубках.

По его словам, из-за правила выездного гола команда часто может думать, что пропущенный мяч на своём поле является практически вылетом, из-за чего футболисты меньше играют в атаку и чувствуют себя более замкнуто.

«Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение», — приводит слова специалиста The Mirror.

По его мнению, данное правило ничем нельзя объяснить, а введено оно было только из-за проблем с трансляциями в прошлом.

«Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением», — добавил Венгер.

Ранее сообщалось, что Венгер одержал наибольшее количество побед в уходящем десятилетии среди всех тренеров АПЛ.