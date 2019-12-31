Венгер одержал наибольшее количество побед в уходящем десятилетии среди всех тренеров АПЛ

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Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в уходящем десятилетии набрал наибольшее количество очков и одержал больше побед, чем его коллеги.
Венгер одержал наибольшее количество побед в уходящем десятилетии среди всех тренеров АПЛ
  • © Paul Thomas/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky Sports. В 2010-х Венгер одержал 179 побед, 71 раз сыграл вничью и уступил в 73 матчах, набрав в общей сложности 608 очков.

Также в топ-3 вошли Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», 132 победы и 457 очков) и Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», 110 побед, 376 очков). Нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп расположился на четвёртой позиции, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола — на восьмой строчке рейтинга.

Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Челси» добыл волевую победу над «Арсеналом» в 20-м туре АПЛ.

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