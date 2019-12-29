«Челси» добыл волевую победу над «Арсеналом» в 20-м туре АПЛ

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В матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» в гостях одержал победу над «Арсеналом».
«Челси» добыл волевую победу над «Арсеналом» в 20-м туре АПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась победой «Челси» со счётом 2:0.

Первый гол в игре был забит на 13-й минуте. Отличился игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. У «Челси» на 83-й и 87-й минутах матча забили Жоржиньо и Тэмми Абрахам соответственно.

«Челси» сохранил четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» находится на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что Чалов стал трансферной целью «Брайтона».

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