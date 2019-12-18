«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

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В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
  • AFP

Встреча, проходившая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счётом 0:0.

По ходу встречи гости больше владели преимуществом и чаще пробивали по воротам соперника, однако до по-настоящему серьёзных моментов доходило крайне редко. По разу защитники обеих команд выбивали мяч с линии ворот, однако счёт в матче никому открыть так и не удалось. Единственный гол, забитый Гаретом Бэйлом, был отменён из-за офсайда.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом футболиста «Барселоны» Семеду перед матчем с «Реалом».

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