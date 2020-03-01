Эпидемия в Серии С, проблемы с визой Дель Пьеро и снятие с КМ российских гимнастов: как коронавирус влияет на мир спорта

Пресс-служба итальянского «Пьянезе» сообщила, что у четырёх футболистов команды был обнаружен коронавирус. В настоящий момент заболевшие находятся под наблюдением врачей, а остальные игроки и сотрудники клуба помещены на 15-дневный карантин. Легендарный нападающий Алессандро Дель Пьеро рассказал, что столкнулся с трудностями при получении российской визы, так как не смог попасть в консульства РФ в Италии. Сборная России по спортивной гимнастике из-за эпидемии снялась с этапа Кубка мира в США.

«Надеюсь, что весь этот кошмар скоро закончится»

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Пьянезе», выступающего в Серии C, подтвердила, что у четырёх игроков команды обнаружен коронавирус. Их имена не называются, однако некоторые СМИ сообщили, что первым заболевшим стал камерунский нападающий Кинг Пол Акпан Удо.

В заявлении говорится, что первые признаки болезни у футболиста были выявлены ещё 22 февраля, когда команда отправилась на выездной матч в Алессандрию. Спортсмену не становилось лучше, и спустя четыре дня было принято решение взять у него анализ на вирус 2019-nCoV, который дал положительный результат. Игрок был незамедлительно госпитализирован.

Во избежание распространения инфекции обследование прошли и остальные футболисты. В результате болезнь была обнаружена ещё у двух футболистов и сотрудника.

В настоящий момент все спортсмены, представители тренерского штаба и сотрудники, в том числе президент «Пьянезе» Маурицио Сане, находятся на 15-дневном карантине. Специалисты наблюдают за их здоровьем.

В настоящий момент в Италии ситуация с эпидемией является одной из наиболее серьёзных в мире. В стране зафиксировано более 1 тыс. случаев заражения, 29 человек скончались. Распространение болезни оказывает влияние на все сферы жизни, в том числе и на спорт. Некоторые матчи итальянского чемпионата уже прошли при пустых трибунах. При этом руководство Серии А перенесло встречу 26-го тура между «Ювентусом» и «Интером» на 13 мая, так как проведение матча без зрителей было признано нецелесообразным.

Именитый итальянский нападающий Алессандро Дель Пьеро рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся из-за эпидемии. Ему было необходимо получить российскую визу, однако он не смог попасть ни в одно из консульств России.

«У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено. Везде беспокойство, но говорят, что слегка преувеличивают, что всё не так страшно. Чтобы получить визу, я поехал в Армению, где меня приняли великолепно и очень любезно», — рассказал Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант».

А вот супруга экс-защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, ныне выступающего за «Верону», Екатерина, напротив, никак не может вернуться в Италию. Больше месяца назад она с детьми улетела в Россию и решила остаться на родине, чтобы не подвергать их опасности. На своей странице в Instagram женщина написала, что ей непросто даётся разлука с мужем.

«Жизнь несправедлива, но нужно учиться у итальянцев самому важному — быть на позитиве, даже когда в стране коронавирус. Уехать на две недели домой — и, как итог, начался второй месяц вдали друг от друга. Такой длинный сбор получился, на этот раз у меня. Надеюсь, что весь этот кошмар скоро закончится и мы вернёмся к тебе», — написала жена спортсмена.

К сожалению, опасения относительно коронавируса небезосновательны. 27 февраля от его последствий умерла игрок сборной Ирана по мини-футболу Эльхам Шейхи. Врачи боролись за жизнь 23-летней девушки на протяжении 11 дней, однако болезнь оказалась сильнее. Она стала первой жертвой заболевания из мира спорта.

«Мы должны быть готовы ко всем вариантам»

С распространением коронавируса всё больше спортивных мероприятий находится под угрозой переноса или даже срыва. Особенно это касается крупных международных соревнований, проходящих на территориях нескольких государств. Так, остаётся неясной ситуация вокруг первых этапов «Формулы-1», до старта которой осталось меньше двух недель. Организаторы заверили, что Гран-при Австралии, Бахрейна и Вьетнама состоятся по расписанию.

Однако некоторые трудности могут возникнуть у представителей итальянских команд Alpha Tauri и Ferrari, а также у сотрудников партнёров Haas — компаний «Даллара» и «Пирелли», также базирующихся на Апеннинском полуострове. По словам организаторов, по прибытии на этап они должны будут пройти дополнительное медицинское обследование.

Руководитель Alpha Tauri Франц Тост выразил опасение, что ситуация может усугубиться.

«Если некоторые команды по какой-либо причине не смогут принять участие в гонках (я сам на эту тему не размышлял, ведь не мне принимать такие решения), то начинать сезон без них было бы несправедливо, так как эти команды окажутся в очень невыгодном положении», — приводит слова Тоста портал Racefans.

Ещё один крупный турнир, проведение которого находится под вопросом в связи с эпидемией, — чемпионат мира по хоккею с шайбой. Он должен состояться в начале мая в Лозанне и Цюрихе, и до недавнего времени руководство Международной федерации хоккея на льду (IIHF) утверждало, что соревнованиям ничто не угрожает.

Однако накануне в Швейцарии был введён запрет на любые массовые мероприятия численностью более 1 тыс. человек. Он будет действовать как минимум до 15 марта, и глава IIHF Рене Фазель отметил, что организаторы будут ориентироваться на решение швейцарских властей.

«В настоящий момент Федерация хоккея Швейцарии и оргкомитет турнира ведут переговоры с правительством. Больше мы ничего сделать не можем, так как это его решение, если оно принято, то его трудно поменять. Швейцарская лига в следующий понедельник обсудит», — цитирует Фазеля ТАСС.

Коронавирус может сказаться и на биатлоне, а именно на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Один из местных жителей был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции. Его диагноз пока не подтверждён, но организаторы соревнований не исключают возможность полной отмены гонок.

Спортсменам также приходится менять свои планы из-за стремительного распространения болезни. Так, сборная России по спортивной гимнастике отказалась от поездки на этап Кубка мира в американском Милуоки. Главный тренер Андрей Родионенко пояснил, что в команде приняли решение не рисковать здоровьем атлетов.

«Всё, что происходит, — это жутко. Представляете, если кто-то в самолёте чихнёт, нас потом из-за этого оставят на две недели. Надо оценивать реальную ситуацию. Нам показали, что происходит в Италии, люди ходят, как будто бы ничего не случилось. Россия правильно делает, охраняет своих граждан, а мы обязаны охранять наших спортсменов. Неизвестно, что сейчас будет с Олимпийскими играми, мы должны быть готовы ко всем вариантам», — заявил Родионенко «Чемпионату».