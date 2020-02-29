За 100 лет до коронавируса: как эпидемия испанского гриппа отменила финал Кубка Стэнли и повлияла на хоккей

К перечню спортивных соревнований, проведение которых оказалось под угрозой из-за вспышки коронавируса, добавился розыгрыш чемпионата Англии по футболу. Прежде только одно заболевание так сильно влияло на привычный спортивный уклад. Чуть больше века назад эпидемия испанского гриппа вынудила организаторов отменить финал Кубка Стэнли, а заодно косвенно повлияла на хоккейный мир. Об обстоятельствах тех событий — в материале RT.

Распространение коронавируса 2019-nCoV начало оказывать серьёзное влияние на спортивный мир: в Италии и Японии футбольные матчи переносятся или проходят без зрителей, сдвинуты сроки Гран-при Китая «Формулы-1», ведутся разговоры о возможном переносе или даже отмене Олимпиады в Токио, встают вопросы о проведении Евро-2020. В Англии не исключают сценария, при котором сезон в одном из главных футбольных первенств мира может быть не доигран, а чемпионство, на которое так явно претендует «Ливерпуль», останется неразыгранным. Ранее только Первая и Вторая мировые войны вмешивались в проведение турнира.

За всю историю спорта только одна болезнь столь же негативно влияла на спортивную жизнь — бушевавший более ста лет назад испанский грипп. В 1919 году из-за него умерли десятки миллионов человек по всему миру, а также единственный раз была отменена финальная серия хоккейного Кубка Стэнли.

Есть несколько теорий того, где в конце 1917-го зародился вирус гриппа H1N1, но исследователи сходятся в том, что его распространению по всей планете значительно способствовала как Первая мировая, так и технический прогресс, позволивший человеку перемещаться на огромные расстояния гораздо быстрее, чем за 20 лет до этого.

Первое время заболевание не оказывало существенного влияния на профессиональный спорт в Северной Америке. Были отмечены случаи, когда бейсболисты выходили на поле в лицевых повязках, однако игры из-за эпидемии никто не отменял. Даже смерть защитника «Оттавы Сенаторз» Хэмби Шора в октябре 1918 года от гриппа никак не повлияла на возобновление хоккейных чемпионатов в Канаде и США.

В те годы Национальная хоккейная лига (НХЛ) не была фактическим монополистом в Северной Америке, как сейчас. С ней конкурировала Хоккейная ассоциация тихоокеанского побережья (ХАТП). Кубок Стэнли разыгрывался между победителями регулярных чемпионатов двух лиг, которым нужно было договариваться между собой, по каким правилам играть — ведь у каждого они были свои. Главное различие касалось паса вперёд — в консервативной НХЛ он изначально был запрещён, из-за чего игры были на порядок более тягучими, чем в наше время, а в ХАТП его разрешали в средней зоне, и там матчи были более зрелищными и энергозатратными. В 1918-м НХЛ сдалась под натиском времени, но новый стиль ещё не вошёл в моду на востоке.

В 1919 году в финал Кубка Стэнли от НХЛ вышли «Монреаль Канадиенс», а от ХАТП — «Сиэтл Метрополитенс». Команды не перемещались из города в город, а проводили серию до трёх побед только в Сиэтле, хотя в то время там сохранялась опасность заражения «испанкой». Играть было решено только по правилам ХАТП, так что хоккеистам «Монреаля» пришлось столкнуться с непривычными для себя нагрузками. Тяжело пришлось и «Сиэтлу» — прямо перед финалом защитник Берни Моррис попал в тюрьму за уклонение от службы в армии, и в команде осталось всего семь полевых игроков против 12 у канадского клуба. Каждому, кто выходил на лёд, приходилось биться до изнеможения, так как замены было делать не принято.

«Сиэтл» выиграл два из первых трёх матчей. В четвёртом обе команды уже еле перемещались по льду, а в составе гостей только великий вратарь Жорж Везина был на высоте и не пропускал ни единой шайбы. Основное время закончилось нулевой ничьей, и было решено провести дополнительный период, после чего понадобился ещё один. Выявить победителя даже после двух овертаймов не удалось. Игроки были в ужасном состоянии и падали на лёд, так что судьи объявили ничью и велели переиграть матч, хотя на будущее было решено, что в финале Кубка Стэнли каждая игра должна заканчиваться победой.

В пятом матче (точнее, в переигрываемом четвёртом) «Сиэтл» вёл со счётом 3:0 к концу второго периода, но монреальцы перевели игру в овертайм, сумев-таки сравнять счёт в финальной серии. После финального свистка все игроки вновь повалились на лёд, и стало очевидным, что это уже не банальная усталость, а нечто более серьёзное. Несколько хоккеистов пришлось отправить в больницу, где подтвердился страшный диагноз — испанский грипп. Пять изматывающих игр на морозе в присутствии нескольких сотен зрителей вряд ли могли закончиться чем-то иным.

Несмотря на то, что обе команды понесли огромные потери, на 1 апреля всё-таки была назначена следующая игра. Однако за пять с половиной часов до старта она была отменена. Игроки лежали в больницах с температурой под 42 градуса. Владелец «Монреаля» Джордж Кеннеди, сам сильно заболевший гриппом, предложил вручить Кубок Стэнли «Сиэтлу», но главный тренер «Метс» Пит Малдун отказался от такого предложения. «Канадиенс» также хотели временно привлечь в команду местных игроков, но руководство ХАТП было против.

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Почти все хоккеисты постепенно шли на поправку, но 37-летнему защитнику «Монреаля» Джо Халлу становилось только хуже. У него развилась пневмония, и 5 апреля он скончался в больнице, не дождавшись, пока к нему приедет его семья. Спустя три дня состоялись похороны, на которые пришли его партнёры и соперники. Не прошла болезнь бесследно и для Джорджа Кеннеди — он умер спустя два года, так и не сумев справиться с возникшими осложнениями.

После смерти Халла финальную серию Кубка Стэнли было решено отменить окончательно. С тех пор розыгрыш главного хоккейного трофея в НХЛ не состоялся лишь один раз — когда прогремел локаут в сезоне 2004/2005. В 1948 году, когда Кубок Стэнли принял современный вид, на табличке с именами победителей 1919 года была выгравирована надпись «Монреаль Канадиенс» — «Сиэтл Метрополитенс» — Серия не завершена».

Итогом финала Кубка Стэнли 1919 года стало то, что в профессиональном хоккее стали больше уделять внимания здоровью игроков, а составы команд увеличились, чтобы можно было чаще делать замены. Таким образом эпидемия испанского гриппа не только стала причиной одной из самых страшных трагедий в истории человечества, но и изменила лицо целого вида спорта, который сейчас мог бы быть совсем другим, если бы не события столетней давности. А как на современный спорт повлияет коронавирус, остаётся пока только гадать.