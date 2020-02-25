Вице-президент УЕФА допустил перенос соревнований из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Микеле Ува прокомментировал вероятность отмены чемпионата Европы по футболу — 2020 из-за эпидемии коронавируса.

«Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», — приводит слова функционера Sport Finding со ссылкой на радиостанцию Rai Radio 1 Sport.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил о переносе нескольких матчей чемпионата Италии по той же причине. По его словам, в регионах, где активно распространяется коронавирус, был введён запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе спортивных. Кроме того, при пустых трибунах сыграют в 1/16 финала Лиги Европы миланский «Интер» и болгарский «Лудогорец».

Также сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал игрока киевского «Динамо» Беседина из-за допинга.