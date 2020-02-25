Вице-президент УЕФА допустил перенос соревнований из-за коронавируса

Короткая ссылка
Вице-президент УЕФА Микеле Ува прокомментировал вероятность отмены чемпионата Европы по футболу — 2020 из-за эпидемии коронавируса.
Вице-президент УЕФА допустил перенос соревнований из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», — приводит слова функционера Sport Finding со ссылкой на радиостанцию Rai Radio 1 Sport.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил о переносе нескольких матчей чемпионата Италии по той же причине. По его словам, в регионах, где активно распространяется коронавирус, был введён запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе спортивных. Кроме того, при пустых трибунах сыграют в 1/16 финала Лиги Европы миланский «Интер» и болгарский «Лудогорец».

Также сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал игрока киевского «Динамо» Беседина из-за допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить