«Это новая война, и с ней придётся столкнуться»: МОК не исключает переноса или отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

В Международном олимпийском комитете (МОК) не исключают, что летние Игры — 2020, которые должны были пройти в Токио, могут быть отменены или перенесены из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил член организации Ричард Паунд. По его словам, решение может быть принято в мае — до того, как начнётся заключительная стадия подготовки к соревнованиям/

Проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио находится под вопросом из-за вспышки коронавируса. Как сообщили в Международном олимпийским комитете (МОК) соревнования могут быть отменены в случае, если эпидемия продолжит распространяться столь же быстро. Об этом заявил бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд.

Он пояснил, что если дойдёт до необходимости принимать решение, то, вероятно, это будет отмена Игр, а не их перенос в другую страну.

При этом функционер напомнил, что у членов МОК нет необходимости принимать судьбоносное решение прямо сейчас. По его словам, они могут изучить ситуацию до начала мая, после чего огласить вердикт относительно даты и места проведения летней Олимпиады 2020 года.

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«При необходимости, решение можно принять и за два месяца до начала Игр. После этой отметки должно начаться множество процессов: необходимо приступить к усилению мер безопасности, заняться вопросами продовольствия, Олимпийской деревни, гостиниц. СМИ начнут обустраивать свои студии», — цитирует Паунда Associated Press.

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства подчеркнул, что на данный момент говорить о возможном переносе рано, но ближе к лету как спортсмены, так и болельщики начнут задаваться резонными вопросами относительно своей безопасности в случае визита в Японию.

«Это новая война, и с ней придётся столкнуться. Думаю, где-то в это время люди начнут задаваться вопросом: «Достаточно ли контролируется ситуация, чтобы мы могли без опаски отправиться в Токио, или нет?», — сказал Паунд.

Сейчас идут разговоры о возможном переносе не только Олимпийских игр, но и других крупных спортивных соревнований. На прошедших выходных из-за вспышки коронавируса был перенесён ряд матчей итальянской Серии А по футболу, а в руководстве Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что в случае ухудшения ситуации не исключена массовая отмена игр.

Велика вероятность того, что ситуация коснётся и грядущего чемпионата Европы, который пройдёт с 12 июня по 12 июля сразу в 12 городах и странах континента. На данный момент ни в одном из них не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, но вспышка эпидемии в Италии заставляет задуматься о переносе матчей из Рима (а также немецкого Мюнхена и испанского Бильбао). Безусловно, пока оснований для этого нет, но УЕФА уже задумывается о подобных мерах.

При этом в случае с Олимпиадой всё гораздо сложнее. Если ситуация вокруг чемпионата Европы относительно легко решаема ввиду наличия высококлассных стадионов в множестве городов Старого Света, то будет крайне непросто найти регион, готовый в кратчайшие сроки подготовить всю инфраструктуру для проведения Игр. Именно это отметил Паунд, также добавивший, что в плане изменения сроков также существует множество подводных камней.

«Это чрезвычайно серьёзное решение, и его невозможно принять, не располагая достоверными фактами... Невозможно отложить мероприятие такого размаха, как Олимпийские игры. Здесь задействовано слишком много «движущихся частей», множество стран и даже сезонов — соревновательных и телевизионных. Нельзя просто сказать: «Проведём в октябре», — продолжил Паунд.

Бывший глава WADA не стал ставить крест на столице Японии в качестве организатора Игр, но также заверил, что Международный олимпийский комитет ни за что не подвергнет спортсменов опасности заражения вирусом.

«Насколько нам известно, вы поедете в Токио. На данном этапе всё указывают на то, что соревнования пройдут как обычно. Поэтому сосредоточьтесь на своей дисциплине и будьте уверены, что МОК не отправит вас в район, охваченный пандемией», — обратился Паунд к атлетам.

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В Министерстве здравоохранения Японии также не остались в стороне и прокомментировали информацию относительно переноса или отмены Олимпиады в Токио. По словам главы ведомства Кацунобу Като, говорить об этом пока преждевременно. И это несмотря на тот факт, что в стране объявили о переносе матчей футбольного первенства страны из-за эпидемии.

При этом в Великобритании уже изъявили желание принять у себя летние Олимпийские игры 2020 года. С подобным заявлением выступил кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли. Однако в Японии довольно жёстко отреагировали на подобное предложение и отметили, что «некорректно делать коронавирус частью избирательной кампании».

Эпидемия коронавируса продолжает вносить коррективы в спортивную жизнь планеты. Помимо матчей 25-го тура чемпионата Италии, вспышка заболевания привела к переносу первенств планеты по лёгкой атлетике и настольному теннису, а также отмене этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Кроме того, квалификационный турнир к Олимпийским играм в зоне «Азия» по боксу срочно сменил прописку на иорданский Амман. При этом пострадали и представители большого тенниса, оставшиеся без турнира серии WTA в Сиани. Соревнования должны были пройти в период с 13 по 19 апреля.

Помимо прочего, футболисты итальянского «Интера» и болгарского «Лудогорца» будут вынуждены провести без зрителей ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Стоит отметить, что в прошедшем туре подопечные Антонио Конте должны были встретиться с соперниками из «Сампдории», но их противостояние было перенесено.

Эпидемия ударила и по любителям автоспорта. Так, Гран-при Китая было перенесено на неопределённый срок, а итальянская конюшня Ferrari закрыла музей в Маранелло, отменила туры по базе и отказалась от бизнес-поездок. Кроме того, не исключено, что ограничения коснутся и сотрудников коллектива — некоторые из них будут работать удалённо.