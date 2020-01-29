«Здоровье спортсменов должно быть превыше всего»: соревнования в Китае массово отменяются из-за коронавируса

Международная федерация лыжных видов спорта объявила об отмене этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае, который должен был стать первым тестовым состязанием перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Ранее из-за вспышки коронавируса были отменены несколько других соревнований в Ухани и в близлежащих городах, а женская сборная Китая по футболу помещена на карантин в Австралии.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине, который должен был пройти 15 и 16 февраля, отменён. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла данное решение по той же причине, из-за которой в последние дни из КНР переносятся или отменяются другие спортивные состязания, — вспышка коронавируса, унёсшая жизни более ста человек.

Президент FIS Джан-Франко Каспер заявил, что организация не может рисковать здоровьем спортсменов и гостей этапа Кубка мира, хотя он должен был выполнить важную функцию — стать первыми тестовыми соревнованиями перед Олимпийскими играми в Пекине 2022 года.

«С большим сожалением все заинтересованные стороны вынуждены принять сложное решение об отмене гонок Кубка мира в Яньцине в этом сезоне, как и первых в истории соревнований Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае, а также первых официальных тестовых соревнований перед Олимпиадой в Пекине в 2022 году. Несмотря на то что в Яньцине уровень риска невысокий, здоровье и благополучие спортсменов и всех участников должно быть превыше всего. Кроме того, крайне важно, чтобы спортсмены могли сосредоточиться на гонках, в частности на абсолютно новой и очень непростой трассе», — отметил Каспер.

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В программу соревнований должны были войти мужской скоростной спуск и мужской супергигант — самые опасные дисциплины горнолыжного спорта, в которых спортсмены стараются максимально изучить трассу, прежде чем спускаться по ней. С 16 по 20 января в Яньцине уже проходили соревнования китайских национальных зимних игр, которым эксперты FIS дали высокую оценку, но в них не участвовали самые сильные горнолыжники планеты.

Женские соревнования в рамках этапа Кубка мира запланированы на март 2021 года, их статус пока не обсуждается. FIS будет предпринимать усилия, чтобы мужские тестовые состязания на олимпийских трассах в Яньцине всё-таки состоялись до самих Игр.

Район Яньцин, где также строится трасса для соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту, находится в нескольких километрах от китайской столицы. Ранее там же отменили церемонию начала обратного отчёта до старта Олимпийских игр, которая должна была пройти на главной арене соревнований — стадионе «Птичье гнездо».

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту пополнил уже внушительный список спортивных событий, которые пришлось перенести из Китая в другие страны, из-за чего страна оказалась буквально в спортивной изоляции.

Сначала забили тревогу организации, проводящие состязания в Ухани — городе, в котором произошла вспышка коронавируса и который в данный момент находится полностью на карантине. Из него был перенесён олимпийский отборочный турнир по боксу в зоне Азии и Океании, первоначально запланированный на 3—14 февраля. Он пройдёт в иорданском Аммане через месяц.

Также пришлось отменить женские отборочные состязания к Олимпиаде по футболу, на которые в Ухань должны были приехать сборные Австралии, Таиланда и Тайваня. Первоначально матчи перенесли в город Нанкин, но спустя четыре дня было объявлено, что турнир с 3 по 9 февраля примет Сидней.

Сборная Китая уже отправилась на соревнования, но по прибытии была сразу же помещена в своём отеле на карантин, который закончится уже после того, как будет запланирована первая игра с таиландскими футболистками. Такое решение властей связано с первым подтверждённым случаем заболеванием коронавирусом, который был зафиксирован в штате Квинсленд. 44-летний мужчина прибыл в Австралию из города Ухань, через который в страну также добиралась национальная команда.

Из Фошаня в сербский Белград перенесён олимпийский отборочный турнир по женскому баскетболу. Ханчжоу не сможет принять чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещениях, для него замена ещё не найдена. Кроме того, Всемирная легкоатлетическая ассоциация перенесла на 2021 год намеченный на 13—15 марта чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещениях.

Матчи Кубка Федерации по теннису первоначально перенесли из Дунгуаня в Нур-Султан, однако в дальнейшем казахстанские власти отказались от этой идеи, закрыв свои границы с Китаем и прекратив выдачу виз.

Из крупных международных спортивных соревнований, которые запланированы в Китае в ближайшие два месяца, остаётся только чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещениях.

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Если в ближайшее время распространение коронавируса не остановится, то под угрозу отмены попадут олимпийский отборочный турнир по борьбе, запланированный на конец марта в Сиане, и Гран-при Китая «Формулы-1». Он должен состояться 19 апреля в Шанхае, спустя две недели после гонки во Вьетнаме, где также обнаружен очаг заболевания. В руководстве «Формулы-1» перенос Гран-при пока не подтвердили.

«На данный момент мы можем только сказать, что внимательно следим за ситуацией вместе с промоутером в Китае и FIA», — цитирует заявление The Guardian.

Стремительное распространение коронавируса не только в Китае, но и в других странах мира, ставит под вопрос также проведения самого значительного спортивного события года — летней Олимпиады в Токио. В Японии уже подтверждены несколько случаев заболевания. Данное обстоятельство вызвало озабоченность у президента Немецкой олимпийской спортивной конфедерации Альфонса Хёрмана.

«Это серьёзная проблема, потому что никакая сфера жизни не зависит от международного обмена сильнее, чем спорт», — цитирует функционера Spox.