World Athletics следит за ситуацией с коронавирусом в свете предстоящего ЧМ в Китае
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По словам представителя World Athletics, которые приводит ТАСС, федерация находится в тесном контакте с ВОЗ, и если организация выпустит какие-либо рекомендации, которые повлияют на планы проведения чемпионата мира, все заинтересованные стороны будут об этом незамедлительно уведомлены.
Чемпионат мира в помещении должен пройти с 13 по 15 марта в Нанкине, который расположен в 700 км от Уханя, являющегося эпицентром распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что Казахстан отказал ITF в переносе матчей Кубка федерации из Китая.