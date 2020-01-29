World Athletics следит за ситуацией с коронавирусом в свете предстоящего ЧМ в Китае

World Athletics следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в вопросе целесообразности проведения в китайском Нанкине зимнего чемпионата мира на фоне вспышки коронавируса.

По словам представителя World Athletics, которые приводит ТАСС, федерация находится в тесном контакте с ВОЗ, и если организация выпустит какие-либо рекомендации, которые повлияют на планы проведения чемпионата мира, все заинтересованные стороны будут об этом незамедлительно уведомлены.

Чемпионат мира в помещении должен пройти с 13 по 15 марта в Нанкине, который расположен в 700 км от Уханя, являющегося эпицентром распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Казахстан отказал ITF в переносе матчей Кубка федерации из Китая.