Казахстан отказал ITF в переносе матчей Кубка федерации из Китая
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Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что, помимо отказа на предложение ITF, было принято решение отменить проведение в стране отборочного чемпионата Азии по водному поло, который должен был пройти с 12 по 16 февраля.
Отмечается, что такие решения были приняты в качестве дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.
Ранее сообщалось, что FIS отменила этап КМ по горнолыжному спорту в Китае из-за коронавируса.