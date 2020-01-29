Казахстан отказал ITF в переносе матчей Кубка федерации из Китая

Правительство Казахстана отклонило предложение Международной теннисной федерации (ITF) о переносе отборочных матчей Кубка федерации из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что, помимо отказа на предложение ITF, было принято решение отменить проведение в стране отборочного чемпионата Азии по водному поло, который должен был пройти с 12 по 16 февраля.

Отмечается, что такие решения были приняты в качестве дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Ранее сообщалось, что FIS отменила этап КМ по горнолыжному спорту в Китае из-за коронавируса.