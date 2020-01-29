FIS отменила этап КМ по горнолыжному спорту в Китае из-за коронавируса

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене предстоящего этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине.

Как сообщает пресс-служба FIS, такое решение было принято из-за продолжающегося распространения коронавируса.

Отмечается, что, несмотря на невысокий уровень риска заражения в Яньцине, было принято решение не ставить под угрозу здоровье спортсменов и болельщиков.

Соревнования должны были пройти 15—16 февраля.

Ранее сообщалось, что ITF хочет перенести матчи Кубка федерации из Китая из-за коронавируса.