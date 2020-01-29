FIS отменила этап КМ по горнолыжному спорту в Китае из-за коронавируса

Короткая ссылка
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене предстоящего этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине.
FIS отменила этап КМ по горнолыжному спорту в Китае из-за коронавируса
  • © Oryk HAIST via www.imago-images./www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба FIS, такое решение было принято из-за продолжающегося распространения коронавируса.

Отмечается, что, несмотря на невысокий уровень риска заражения в Яньцине, было принято решение не ставить под угрозу здоровье спортсменов и болельщиков.

Соревнования должны были пройти 15—16 февраля.

Ранее сообщалось, что ITF хочет перенести матчи Кубка федерации из Китая из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить