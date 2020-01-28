ITF хочет перенести матчи Кубка федерации из Китая из-за коронавируса

Международная теннисная федерация (ITF) рассматривает возможность переноса отборочных матчей Кубка федерации из Китая в Казахстан.

Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана сообщила, что получила от ITF запрос на проведение в стране матчей Кубка федерации, которые организация хочет перенести из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

Отмечается, что федерация уже обратилась к правительству Казахстана с просьбой рассмотреть данный запрос и подтвердила техническую готовность принять игры в период с 4 по 8 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что турнир M-1 Challenge 106 в Южной Корее был отменён из-за коронавируса.