Турнир M-1 Challenge 106 в Южной Корее был отменён из-за коронавируса

Короткая ссылка
Турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 106, который должен был пройти в городе Сувон (Южная Корея), был отменён из-за вспышки коронавируса.
Турнир M-1 Challenge 106 в Южной Корее был отменён из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Эл Зуллино в Twitter. Турнир должен был состояться 1 февраля. В его главном поединке должны были выступить азербайджанец Заур Гаджибабаев и кореец Джун Сон Лим.

Коронавирус вызывает неизвестную ранее форму пневмонии. В настоящий момент болезнью поражены более 1000 человек, зафиксирован 41 летальный исход. Заболевшие коронавирусом были и в Южной Корее. 

Ранее сообщалось, что в России не зафиксировали случаев новой коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить