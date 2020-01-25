Турнир M-1 Challenge 106 в Южной Корее был отменён из-за коронавируса

Турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 106, который должен был пройти в городе Сувон (Южная Корея), был отменён из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает журналист Эл Зуллино в Twitter. Турнир должен был состояться 1 февраля. В его главном поединке должны были выступить азербайджанец Заур Гаджибабаев и кореец Джун Сон Лим.

Коронавирус вызывает неизвестную ранее форму пневмонии. В настоящий момент болезнью поражены более 1000 человек, зафиксирован 41 летальный исход. Заболевшие коронавирусом были и в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что в России не зафиксировали случаев новой коронавирусной инфекции.