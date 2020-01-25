«Больных не зарегистрировано»: в России не зафиксировали случаев новой коронавирусной инфекции

В России не регистрировались случаи заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Тем временем власти Китая ввели общенациональные меры по обнаружению симптомов коронавируса в общественном транспорте. Наряду с этим в стране намерены прекратить межобластное автобусное сообщение. В 25 крупных провинциях действует наивысший уровень реагирования на угрозы, связанные со здоровьем жителей. В закрытом из-за вируса городе Ухань строят две больницы для заражённых. Между тем заболевших обнаружили в Европе и Австралии.

Власти Китая распорядились ввести общенациональные меры по выявлению симптомов нового типа коронавируса. Речь идёт о контроле пассажиров общественного транспорта в населённых пунктах, а также в поездах, самолётах и на водном транспорте.

Соответствующая информация следует из сообщения китайского Государственного комитета по вопросам здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Ответственные лица на транспорте в случае выявления подозрения на заражение должны немедленно связаться с аэропортом, вокзалом или портом, где будут размещены специальные станции для более тщательной проверки.

Местным властям приказано обеспечить взаимодействие между собой по части профильных ведомств, на контроле которых находятся здравоохранение, общественная безопасность и транспорт.

В рамках комплекса требуемых мер планируется разместить станции для карантинного контроля, которые будут проверять и — в случае необходимости — изолировать пассажиров с подозрением на коронавирус.

Кроме того, с 26 января в Китае полностью приостанавливается автобусное сообщение между провинциями. Мера заявлена как временная, но о сроке возобновления движения автобусов пока не сообщается.

Тем временем уже в 25 провинциях и специальных административных единицах Китая с общим населением более 1,2 млрд человек объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

В частности, первыми о соответствующих мерах заявили власти провинции Хубэй, в которой расположен город Ухань, ставший очагом распространения нового коронавируса. Позднее аналогичным образом поступили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

В самой провинции Хубэй от окружающего мира отрезаны пять городов, в том числе Ухань. Напомним, коронавирус, получивший обозначение 2019-nCoV, был впервые зафиксирован именно в Ухани. Это произошло в декабре 2019 года.

Позднее заболевших находили в Пекине, Шанхае и ряде других крупных городов. К 24 января подтверждённый диагноз имели более 800 человек в Китае, к этому же времени число погибших превысило отметку в 25 человек.

В закрытом на карантин городе 24 января началось строительство больницы на 1 тыс. коек, предназначенной для заражённых пневмонией нового типа. Строительство намерены завершить в начале февраля. День спустя, 25 января, китайские СМИ сообщили о планах построить ещё одно аналогичное учреждение, рассчитанное уже на 1,3 тыс. коек.

Коронавирусами называют семейства вирусов, способных вызывать у людей поражения дыхательной системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Название этого вида вирусов обусловлено их формой — при рассмотрении под микроскопом снаружи у них видна внешняя оболочка, от которой отходят напоминающие корону отростки.

К настоящему времени китайские СМИ сообщают о 1355 зафиксированных случаях заболевания новым типом коронавируса и 41 погибшем в результате этого заболевания.

Примечательно, что ученые из Шанхайского института фармакологии и Института иммунохимии Шанхайского научно-технического университета изучают возможность применения уже существующих лекарств для борьбы с новым вирусом.

Как пишет газета Paper, учёные воспользовались наработками времён создания вакцины против коронавируса SARS в 2007 году, известного под названием «атипичная пневмония». По данным экспертов института, выявлены 30 препаратов и средств народной китайской медицины, которые могут оказывать лечебное действие против вируса.

Распространение вируса по миру

Кроме Китая отдельные случаи заражения зафиксированы в ряде азиатских стран — Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, Японии и Вьетнаме. Заболевшие есть и в США. В Европе первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован во Франции.

Как сообщает телеканал BFM, среди заболевших — 40-летний житель Бордо, который недавно ездил в Китай, где у мужчины проживают родственники. Ранее власти сообщили ещё о двух случаях заражения.

Кроме того, вирус достиг пределов Австралии. По информации местного телевещателя ABC, заболевание обнаружено у трёх мужчин в возрасте 30, 40 и 50 лет. Сейчас они находятся под наблюдением в больнице в Сиднее.

В дополнение к этому в Бразилии изолирована семья, которая незадолго до этого отдыхала на Филиппинах. По данным местных СМИ, у одного из детей в этой семье зафиксированы основные симптомы 2019-nCoV — заболевание дыхательных путей и повышенная температура.

Контроль за ситуацией в России

В России случаев заболевания новым коронавирусом не зафиксировано. Ранее СМИ стало известно о помещении в инфекционную больницу Иркутска жителя Китая, который накануне прибыл из этой страны. Позднее стало известно, что у мужчины диагностирован нетипированный вирус гриппа А.

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«Случаев выявления коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано. В населённых пунктах для контроля ситуации проходят профилактические мероприятия», — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Кроме того, на особом контроле находятся пять студентов из Китая, которые проходят обучение в Байкальском государственном университете. Они выезжали на каникулы в Китай, у всех обнаружен грипп.

Также в Саратове с признаками ОРВИ госпитализировали женщину, которая ранее прибыла из Китая. В ходе обследования коронавирус у неё не обнаружили.

«Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью, в течение 14 дней после прибытия в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — уточнили в ведомстве.