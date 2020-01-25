В Гонконге объявлен наивысший уровень реагирования из-за коронавируса

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В Гонконге введён наивысший уровень реагирования из-за возможного распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на главу администрации района Кэрри Лам.
В Гонконге объявлен наивысший уровень реагирования из-за коронавируса
  • © Willie Siau/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

В связи с этим принято решение продлить школьные каникулы до 17 февраля, а также отменить крупнейший марафон.

По словам Лам, Гонконг отменит авиа- и железнодорожное сообщение с городом Ухань, где была выявлена вспышка коронавируса. 

Ранее сообщалось, что власти Китая приняли общенациональные меры по обнаружению нового типа коронавируса на транспорте.

Различные государства мира также предприняли различные шаги в связи с распространением вируса. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Случаи заболевания зафиксировали в СШАСингапуреВьетнаме и других государствах.

Главный врач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев в беседе с URA.RU отметил, что риску заражения новым коронавирусом подвержены лица с ослабленным иммунитетом: дети, пожилые люди и граждане, имеющие хронические заболевания.

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