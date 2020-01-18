В США аэропорты начали проверять людей на наличие нового типа коронавируса

Аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что проверки проводятся в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

Прибывающие в США будут заполнять анкеты, это позволит узнать, есть ли у них подозрительные симптомы. Также специалисты будут применять сканеры для проверки здоровья пассажиров.

Людей с признаками болезни дополнительно обследуют в больнице совместно с теми, кто контактировал с ними в самолёте.

Ранее сообщалось, что в Ухане десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

Согласно последним данным, болезнь уже привела к гибели двух человек.