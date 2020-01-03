В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

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В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Комитета по делам здравоохранения города Ухань.
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
  • Reuters

«По состоянию на 08:00 (03:00 мск. — RT) 3 января 2020 года вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжёлой форме», — говорится в сообщении.

Как отмечается, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными.

«Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с заражёнными, они находятся под наблюдением врачей», — добавили в комитете.

Подчёркивается, что в Китае не выявили случаев заражения медперсонала в результате вспышки неизвестной формы пневмонии или передачи вируса от человека к человеку.

Ранее опубликованный доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) показал, что более 800 тыс. детей в возрасте до пяти лет умерли в 2018 году в ряде стран из-за пневмонии.

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